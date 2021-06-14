Притулу отстранили от медийных ресурсов "Голоса" после выборов мэра: шоумен это прокомментировал

Сергея Притулу перестали вспоминать на страницах "Голоса" сразу после выборов мэра Киева. Тогда же временно прекратилось общение с руководством партии.

Притула отметил, что после выборов из партийного руководства с ним никто не коммуницировал больше месяца. Затем к нему стали доходить разные слухи.

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"Я – субординационно хорошо воспитанный человек, опираясь на договоренности, которые были до местных выборов, ждал, когда мне нарежут задачи. Я очень хотел приносить пользу", – сказал Притула.

Поэтому он ждал, пока не услышал от партийцев, что, оказывается, он уже вроде как и не в "Голосе".

Где-то в декабре мне доложили, что некоторые люди распускают слухи по Киеву, мол, Притула наигрался, все, он нас бросил,

– рассказал он.

О фракции в Киевсовете

По его словам, это и стало причиной его первых инициатив собрать председателей районных организаций "Голоса" в Киеве и расставить точки над "и". В частности, он отметил, что у них катастрофически нарушена коммуникация с фракцией в Киевсовете.

"По моему мнению, работа фракции должна быть максимально связана с работой районных организаций. Понимая это, я обратился к председателю партии с предложением возглавить Киевскую городскую организацию", – отметил Притула.

. В столице от партии в мэры в 2020 году выдвигался самый известный ее кандидат – Сергей Притула. Тогда он занял третье место.