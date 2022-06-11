"Приватбанк" массово блокирует карты клиентов: в чем причина

Пользователи "ПриватБанка" жалуются на некорректную работу банка, блокирующего карты. Части клиентов банка удается восстановить доступ к карте быстро, а остальные тратят на это много времени.

Однако, как утверждают в самом банке, карточку клиенту блокируют не просто так, этому вполне обоснованы причины.

Важно Установлены ограничения, – в "Приватбанке" объяснили, как работают карты за границей

Среди очевидных причин – мошенники, предоставляющие чужие номера телефонов (с помощью перевыпуска СИМ-карт) и пытающиеся получить доступ к чужому банковскому счету. Банк старается не допустить эти схемы. Как отмечают в "ПриватБанке" на подобные жалобы своих клиентов, карта блокируется с целью противодействия мошенничеству.

Бывают ситуации, когда недобросовестные лица получают доступ к мобильному номеру путем перевыпуска сим-карты и в этом случае СМС не являются препятствием для них.

– объяснили в "Приватбанке"

К слову, теперь процедура несколько усложнилась, и для того чтобы вернуть доступ к своей карточке, необходимо не только подтвердить лицо через СМС, но и дождаться звонка от оператора, ответить на несколько вопросов.

Новые правила для клиентов "ПриватБанка"

Для клиентов ПриватБанка с 1 июня работают новые правила: украинцы ежемесячно должны вносить платежи по карточным кредитам. Но для тех, кто не может платить из-за войны, банк предложил несколько вариантов выплат. В частности:

клиентам, которые будут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности, предлагают пониженную ставку – 1,7%;

клиентам с ограниченными финансовыми возможностями установлен меньший ежемесячный платеж от 1,5 до 4,9%;

для клиентов, которые совсем не могут платить, будут оформлены отдельные кредиты.

Клиентам не будут начисляться штрафы за просроченные платежи по кредитным картам. Но сотрудники банка будут звонить по телефону таким клиентам и будут напоминать о платежах.

"ПриватБанк" запускает новую функцию

Независимая ассоциация банков Украины сообщила о технологической новинке в сервисе "ПриватБанка". Речь идет об опции распознавания клиентов по голосу. Теперь клиенты государственного "ПриватБанка", у которых возникнет желание или потребность воспользоваться сервисом поддержки клиентов по номеру 3700, могут больше не отвечать на персональные вопросы.

Независимая ассоциация банков Украины (далее НАБУ) заявила, что новая функция позволит упростить и ускорить процесс обслуживания клиентов государственного банка.

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Для того чтобы использовать новую технологию, необходимо создать голосовой слепок, который является записью голоса человека. Это необходимо сделать в веб-версии приват24.