Адвокат Геннадия Боголюбова Клер Монтгомери (баристер, королевский советник) отметила, что дело ПриватБанка оказалось принципиально ошибочным.

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В начале представители ПриватБанка утверждали, что банк стал жертвой масштабного мошенничества, но доказательства их собственного эксперта свидетельствуют о том, что он не нашел никаких признаков какого-либо незаконного присвоения Боголюбовым средств.

"Все заявленные предположения противоречат реальным событиям, что показано в транзакционных записях банка и других его документах того времени. Как результат, иск, на рассмотрение которого были потрачены многие годы и, несомненно, значительные средства, оказался безосновательным", – пишет издание.

После 12 недель судебного разбирательства банк не смог предоставить никаких доказательств незаконного присвоения каких-либо средств. Эксперт-бухгалтер ПриватБанка подтвердил, что доказательств присвоения не было, а имеющиеся доказательства фактически опровергают получение выгоды господином Боголюбовым или, собственно, Коломойским, поскольку упомянутые перечисления средств возвращались обратно, и все они, за исключением двух заемщиков, были погашены,

– отмечает Клэр Монтгомери.

Защита ответчиков обращает внимание, что представители ПриватБанка так и не привели никаких доказательств связи господина Боголюбова с мошенничеством в 270 операциях с перечислением средств. Попытки привести такие доказательства оказались лишь нарушениями условий о неразглашении, предположениями, а также эпизодами взаимодействия лиц через годы после исследуемых событий, которые якобы должны были доказывать отношения в 2013 – 2014 годах.

"ПриватБанк не предоставил никаких доказательств присвоения средств или связи ответчика по какой-либо вероятной схеме", – подчеркивает Клер Монтгомери.