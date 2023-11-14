Адвокат Геннадія Боголюбова Клер Монтгомері (барістер, королівський радник) зазначила, що справа ПриватБанку виявилася принципово помилковою.

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На початку представники ПриватБанку стверджували, що банк став жертвою масштабного шахрайства, але докази їх власного експерта свідчать про те, що він не знайшов жодних ознак будь-якого незаконного привласнення коштів Боголюбовим.

"Усі заявлені припущення суперечать реальним подіям, що показано в транзакційних записах банку та інших його документах того часу. Як результат, позов, на розгляд якого було витрачено багато років і, безсумнівно, значні кошти, виявився безпідставним", – пише видання.

Після 12 тижнів судового розгляду банк не зміг надати жодних доказів незаконного привласнення будь-яких коштів. Експерт-бухгалтер ПриватБанку підтвердив, що доказів привласнення не було, а наявні докази фактично спростовують отримання вигоди паном Боголюбовим чи, власне, паном Коломойським, оскільки згадані перерахування коштів повертались назад, і всі вони, за винятком двох позичальників, були погашені,

– зазначає Клер Монтгомері.

Захист відповідачів звертає увагу, що представники ПриватБанку так і не навели жодних доказів зв'язку пана Боголюбова з шахрайством у 270 операціях з перерахуванням коштів. Спроби навести такі докази виявились лише порушеннями умов про нерозголошення, припущеннями, а також епізодами взаємодії осіб через роки після досліджуваних подій, що нібито мали доводити відносини у 2013 – 2014 роках.

"ПриватБанк не надав жодних доказів привласнення коштів або зв'язку відповідача з будь-якою ймовірною схемою", – підкреслює Клер Монтгомері.