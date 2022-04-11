"Приватбанк" продолжил регламентные работы в "Приват24": когда приложение полноценно заработает
11 апреля 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:твитер Приватбанка
"Приватбанк" продолжил регламентные работы по приложению "Приват24". Поэтому сервис будет еще некоторое время недоступен.
В банке сообщили, что настройка требует больше времени, чем планировалось изначально. Поэтому приложение должно заработать с 6.00 12 апреля.
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Штатный режим Приват24 полностью восстановим к 6 утра 12 апреля,
– говорится в сообщении.
Напомним, ранее банк предупредил, что в ночь с 10 на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы в "Приват24".Обратите внимание! С началом войны с 1 марта по 1 июня 2022 года "Приватбанк" ввел кредитные каникулы по всем кредитным картам.
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