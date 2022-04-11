"Приватбанк" продолжил регламентные работы в "Приват24": когда приложение полноценно заработает

"Приватбанк" продолжил регламентные работы по приложению "Приват24". Поэтому сервис будет еще некоторое время недоступен.

В банке сообщили, что настройка требует больше времени, чем планировалось изначально. Поэтому приложение должно заработать с 6.00 12 апреля.

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Штатный режим Приват24 полностью восстановим к 6 утра 12 апреля,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее банк предупредил, что в ночь с 10 на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы в "Приват24".

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