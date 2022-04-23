"Приватбанк" возобновил стабильную работу всех сервисов

Впрочем, уже сейчас банк возобновил стабильную работу всех сервисов. Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

Детали здесь "Приватбанк" сообщает о сбоях в работе: могут не работать карты, банкоматы и терминалы

Восстанавливаем стабильную работу всех сервисов банка, интернет-банкинга Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы,

– говорится в сообщении. "Приватбанк" также поблагодарил своих клиентов за понимание.