"Приватбанк" відновив стабільну роботу усіх сервісів

Втім, вже зараз банк відновив стабільну роботу всіх сервісів. Про це повідомила пресслужба "Приватбанку".

Деталі тут "Приватбанк" повідомляє про збої у роботі: можуть не працювати картки, банкомати і термінали

Відновлюємо стабільну роботу всіх сервісів банку, інтернет-банкінгу Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали,
– йдеться у повідомленні.

"Приватбанк" також подякував своїм клієнтам за розуміння.

Це може вас зацікавити – "Приватбанк" підготував сюрприз для російськомовних українців: відео