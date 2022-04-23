"Приватбанк" відновив стабільну роботу усіх сервісів
Втім, вже зараз банк відновив стабільну роботу всіх сервісів. Про це повідомила пресслужба "Приватбанку".
Деталі тут "Приватбанк" повідомляє про збої у роботі: можуть не працювати картки, банкомати і термінали
Відновлюємо стабільну роботу всіх сервісів банку, інтернет-банкінгу Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали,
– йдеться у повідомленні.
"Приватбанк" також подякував своїм клієнтам за розуміння.
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