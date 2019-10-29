13:08
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      "Приватбанк" не будут возвращать Коломойскому, – Зеленский

      99 Читати новину українською
      "Приватбанк" не будут возвращать бывшим владельцам
      "Приватбанк" не будут возвращать бывшим владельцам / Фото из Facebook

      "Проблемные" украинские банки никто не будет возвращать бывшим владельцам. Это касается и "Приватбанка", которым до национализации владел олигарх Игорь Коломойский.

      Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе.

      Читайте также: Результаты расследования по "Приватбанку" могут быть непредсказуемыми, – Рябошапка

      С рынка было выведено около 100 банков, в частности, "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и Кредит". Национализировали "Приватбанк". В каждой из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы Украины, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет налогоплательщиков,
      – подчеркнул гарант.

      Таким образом, глава государства опроверг слухи о том, что власть якобы собирается вернуть "проблемные" банки их бывшим владельцам.

      "Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда", – заявил Зеленский.

      Интересно : Минфин прокомментировал возможность компенсации Коломойскому за "Приватбанк"

      Что надо знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
        Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
      blog_ava
      Лучшие поздравления коллеге с Днем рождения в прозе и стихах
      сегодня
      5903
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Игорь Коломойский Банки Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ротавирус против рака
      сегодня , 13:00 Ротавирус против рака
      Іван Яковина 15
      Балканский излом, или Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
      сегодня , 12:11 Балканский излом, или Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
      Андрій Воропаєв 865
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      469
      Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
      сегодня , 11:30 Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
      Марта Вересюк 78
      Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть
      сегодня , 10:46 Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть
      Інна Жолобович 678
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук