"Приватбанк" не будут возвращать Коломойскому, – Зеленский
"Проблемные" украинские банки никто не будет возвращать бывшим владельцам. Это касается и "Приватбанка", которым до национализации владел олигарх Игорь Коломойский.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе.
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С рынка было выведено около 100 банков, в частности, "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и Кредит". Национализировали "Приватбанк". В каждой из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы Украины, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет налогоплательщиков,
– подчеркнул гарант.
Таким образом, глава государства опроверг слухи о том, что власть якобы собирается вернуть "проблемные" банки их бывшим владельцам.
"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда", – заявил Зеленский.
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Что надо знать о деле "Приватбанка"?
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
- 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.