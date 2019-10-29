"Приватбанк" не будут возвращать Коломойскому, – Зеленский

"Проблемные" украинские банки никто не будет возвращать бывшим владельцам. Это касается и "Приватбанка", которым до национализации владел олигарх Игорь Коломойский.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе.

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С рынка было выведено около 100 банков, в частности, "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Финансы и Кредит". Национализировали "Приватбанк". В каждой из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы Украины, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет налогоплательщиков,

– подчеркнул гарант.

Таким образом, глава государства опроверг слухи о том, что власть якобы собирается вернуть "проблемные" банки их бывшим владельцам.

"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда", – заявил Зеленский.

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