"Приватбанк" не будуть повертати колишнім власникам, – Зеленський
"Проблемні" українські банки ніхто не буде повертати колишнім власникам. Це стосується і "Приватбанку", яким до націоналізації володів олігарх Ігор Коломойський.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на інвестиційному форумі у Маріуполі.
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З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема, "Дельта Банк", "Надра Банк", банк" Фінанси і Кредит". Націоналізували "Приватбанк". У кожній з цих справ, я ще раз кажу, буду захищати тільки інтереси України, інтереси кожного українця. Усі ці проблеми не повинні вирішуватися за рахунок платників податків,
– наголосив гарант.
Тому, глава держави заперечив, що влада нібито збирається повернути "проблемні" фінустанови їх колишнім власникам.
"Я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось з команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки – ні, це не правда", – заявив Зеленський.
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Що треба знати про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.