"Приватбанк" не будуть повертати колишнім власникам, – Зеленський

"Проблемні" українські банки ніхто не буде повертати колишнім власникам. Це стосується і "Приватбанку", яким до націоналізації володів олігарх Ігор Коломойський.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на інвестиційному форумі у Маріуполі.

Читайте також: Результати розслідування щодо "Приватбанку" можуть бути непередбачуваними, – Рябошапка

З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема, "Дельта Банк", "Надра Банк", банк" Фінанси і Кредит". Націоналізували "Приватбанк". У кожній з цих справ, я ще раз кажу, буду захищати тільки інтереси України, інтереси кожного українця. Усі ці проблеми не повинні вирішуватися за рахунок платників податків,

– наголосив гарант.

Тому, глава держави заперечив, що влада нібито збирається повернути "проблемні" фінустанови їх колишнім власникам.

"Я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось з команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки – ні, це не правда", – заявив Зеленський.

Цікаво : Мінфін прокоментував можливість компенсації Коломойському за "Приватбанк"

Що треба знати про справу "Приватбанку"?