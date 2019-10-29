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      "Приватбанк" не будуть повертати колишнім власникам, – Зеленський

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      "Приватбанк" не будуть повертати колишнім власникам
      "Приватбанк" не будуть повертати колишнім власникам / Фото з Facebook

      "Проблемні" українські банки ніхто не буде повертати колишнім власникам. Це стосується і "Приватбанку", яким до націоналізації володів олігарх Ігор Коломойський.

      Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на інвестиційному форумі у Маріуполі.

      Читайте також: Результати розслідування щодо "Приватбанку" можуть бути непередбачуваними, – Рябошапка

      З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема, "Дельта Банк", "Надра Банк", банк" Фінанси і Кредит". Націоналізували "Приватбанк". У кожній з цих справ, я ще раз кажу, буду захищати тільки інтереси України, інтереси кожного українця. Усі ці проблеми не повинні вирішуватися за рахунок платників податків,
      – наголосив гарант.

      Тому, глава держави заперечив, що влада нібито збирається повернути "проблемні" фінустанови їх колишнім власникам.

      "Я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось з команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки – ні, це не правда", – заявив Зеленський.

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      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Ігор Коломойський Банки Приватбанк
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