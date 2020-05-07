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      "Приватбанк" против Суркисов: 250 миллионов из банка пока не взыщут, только оштрафуют

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      С Приватбанка не будуть взымать 250 миллионов в пользу Суркисов
      "Приватбанк" зобов'язали виплатити Суркісам 250 мільйонів доларів / Delo.ua

      С "Приватбанка" не могут взыскать 250 миллионов долларов по депозитным договорам компаний, принадлежащих Суркисам. Как отметил министр юстиции Денис Малюська, пока такого механизма нет. Однако банку таки придется платить штраф – за невыполнение решения суда.

      Сам Малюська не знає, як можливо виконати рішення суду, згідно з яким "Приватбанк" має виплатити Суркісам гроші. Про це очільник Мін'юсту повідомив у фейсбуці.

      До теми Справа Суркісів проти "Приватбанку": з'явилась нова дата розгляду Верховним судом

      Міністр зазначив, що виконавча служба повідомить банк про необхідність виконувати рішення суду. За невиконання цього рішення буде штраф і матеріали направлять до правоохоронних органів. Грошей перераховувати не будуть.

      Якби ми дійсно повинні були стягнути 7 мільярдів гривень на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем,
      – додав міністр.

      Коротко про справу Суркісів проти "Приватбанку"

      • Справа пов'язана з націоналізацією "Приватбанку": тоді за так званою процедурою bail-in держава викупила акції Суркісів у "Приватбанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути.
      • Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.
      • 15 квітня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Отож "Приватбанк" зобов'язаний виплатити понад 250 мільйонів доларів Суркісам.
      • 7 травня "Приватбанк" повідомив, що отримав постанови про стягнення цієї суми.
      • Банк звернувся до Мін'юсту за поясненнями, адже чіткого механізму повернення грошей – немає.
      • Процедуру bail-in за депозитами Суркісів оскаржують у Верховному суді. Засідання відбудеться 15 червня.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Деньги Апелляционний суд Киева Министерство юстиции Денис Малюська Верховный суд Украины Решение суда Ігор Суркіс Григорий Суркис Приватбанк
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