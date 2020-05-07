"Приватбанк" против Суркисов: 250 миллионов из банка пока не взыщут, только оштрафуют

С "Приватбанка" не могут взыскать 250 миллионов долларов по депозитным договорам компаний, принадлежащих Суркисам. Как отметил министр юстиции Денис Малюська, пока такого механизма нет. Однако банку таки придется платить штраф – за невыполнение решения суда.

Сам Малюська не знає, як можливо виконати рішення суду, згідно з яким "Приватбанк" має виплатити Суркісам гроші. Про це очільник Мін'юсту повідомив у фейсбуці.

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Міністр зазначив, що виконавча служба повідомить банк про необхідність виконувати рішення суду. За невиконання цього рішення буде штраф і матеріали направлять до правоохоронних органів. Грошей перераховувати не будуть.

Якби ми дійсно повинні були стягнути 7 мільярдів гривень на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем,

– додав міністр.

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