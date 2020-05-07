"Приватбанк" проти Суркісів: 250 мільйонів з банку наразі не стягнуть, лише оштрафують
З "Приватбанку" не можуть стягнути 250 мільйонів доларів за депозитними договорами компаній, що належать Суркісам. Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, наразі такого механізму немає. Проте банку таки доведеться платити штраф – за невиконання рішення суду.
Сам Малюська не знає, як можливо виконати рішення суду, згідно з яким "Приватбанк" має виплатити Суркісам гроші. Про це очільник Мін'юсту повідомив у фейсбуці.
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Міністр зазначив, що виконавча служба повідомить банк про необхідність виконувати рішення суду. За невиконання цього рішення буде штраф і матеріали направлять до правоохоронних органів. Грошей перераховувати не будуть.
Якби ми дійсно повинні були стягнути 7 мільярдів гривень на користь компаній Суркіса, ми б давно це зробили без особливих проблем,
– додав міністр.
Коротко про справу Суркісів проти "Приватбанку"
- Справа пов'язана з націоналізацією "Приватбанку": тоді за так званою процедурою bail-in держава викупила акції Суркісів у "Приватбанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути.
- Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.
- 15 квітня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Отож "Приватбанк" зобов'язаний виплатити понад 250 мільйонів доларів Суркісам.
- 7 травня "Приватбанк" повідомив, що отримав постанови про стягнення цієї суми.
- Банк звернувся до Мін'юсту за поясненнями, адже чіткого механізму повернення грошей – немає.
- Процедуру bail-in за депозитами Суркісів оскаржують у Верховному суді. Засідання відбудеться 15 червня.