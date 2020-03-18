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      Приватбанк ввел санитарный час: как работают банки в условиях карантина

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      "Приватбанк" ввел дополнительные меры, чтобы обезопасить клиентов от распространения коронавируса. В частности в одном из самых популярных банков страны будет проводиться регулярная санитарная обработка отделений.

      В каждом отделении "Приватбанка" будет обязательный обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. Во время него проводится полная санитарная обработка отделения. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сообщил руководитель регионального пресс-офиса в Киеве Александр Жильцов.

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      Санитарная обработка предусматривает:

      • обработку дверных ручек, клавиатур банкоматов, терминалов;
      • влажную уборку отделения с использованием дезинфицирующих или антибактериальных средств;
      • общее проветривание помещения.

      По словам Жильцова, сейчас ежедневно в отделениях проверяют наличие антисептических средств и средств самозащиты сотрудников. Те работники, которые имеют ОРВИ, к работе не допускаются вообще.

      Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе,
      – добавил Жильцов.

      Также "Приватбанк" советует минимизировать использование наличных и посещение отделений и перейти на удаленные каналы для банковских операций. Несмотря на это, банкоматы и терминалы работают в обычном режиме.

      За последние дни количество загрузок Privat24 на Android выросло в пять раз, отметили на сайте банка. Если в феврале среднее количество загрузок Privat24 составляло 15 тысяч в день, то уже 13 марта новый Privat24 загрузили 75 тысяч раз.

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      • Регулярно мойте руки с мылом;
      • Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;
      • Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
      • Мойте фрукты и овощи;
      • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

      Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные. Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

      Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
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      Автор: Вероника Климская, Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Банки ВОЗ Приватбанк
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