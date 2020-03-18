Приватбанк ввел санитарный час: как работают банки в условиях карантина

"Приватбанк" ввел дополнительные меры, чтобы обезопасить клиентов от распространения коронавируса. В частности в одном из самых популярных банков страны будет проводиться регулярная санитарная обработка отделений.

В каждом отделении "Приватбанка" будет обязательный обеденный перерыв с 12:30 до 13:30. Во время него проводится полная санитарная обработка отделения. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сообщил руководитель регионального пресс-офиса в Киеве Александр Жильцов.

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Санитарная обработка предусматривает:

обработку дверных ручек, клавиатур банкоматов, терминалов;

влажную уборку отделения с использованием дезинфицирующих или антибактериальных средств;

общее проветривание помещения.

По словам Жильцова, сейчас ежедневно в отделениях проверяют наличие антисептических средств и средств самозащиты сотрудников. Те работники, которые имеют ОРВИ, к работе не допускаются вообще.

Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе,

– добавил Жильцов.

Также "Приватбанк" советует минимизировать использование наличных и посещение отделений и перейти на удаленные каналы для банковских операций. Несмотря на это, банкоматы и терминалы работают в обычном режиме.

За последние дни количество загрузок Privat24 на Android выросло в пять раз, отметили на сайте банка. Если в феврале среднее количество загрузок Privat24 составляло 15 тысяч в день, то уже 13 марта новый Privat24 загрузили 75 тысяч раз.

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Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;

Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные. Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.



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