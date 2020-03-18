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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Приватбанк запровадив санітарну годину: як працюють банки в умовах карантину

      - Читать новость на русском
      Як працює "Приватбанк" в умовах карантину / 5 канал

      "Приватбанк" увів додаткові заходи, аби убезпечити клієнтів від поширення коронавірусу. Зокрема в одному з найпопулярніших банків країни проводитиметься регулярна санітарна обробка відділень.

      У кожному відділенні "Приватбанку" буде обов'язкова обідня перерва з 12:30 до 13:30. Під час неї проводитиметься повна санітарна обробка відділення. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу повідомив керівник регіонального прес-офісу у Києві Олександр Жильцов.

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      Санітарна обробка передбачає:

      • обробку дверних ручок, клавіатур банкоматів, терміналів;
      • вологе прибирання відділення з використанням дезінфікуючих або антибактеріальних засобів;
      • загальне провітрювання приміщення.

      За словами Жильцова, наразі щодня у відділеннях перевіряють наявність антисептичних засобів і засобів самозахисту співробітників. Ті працівники, які мають ГРВІ, до роботи не допускаються взагалі.

      Банк рекомендує клієнтам відділень чекати своєї черги на свіжому повітрі,
      – додав Жильцов.

      Також "Приватбанк" радить мінімізувати користування готівки та відвідування відділень і перейти на дистанційні канали для банківських операцій. Попри це, банкомати та термінали працюють у звичному режимі.

      За останні дні кількість завантажень Privat24 на Android зросла уп'ятеро, зазначили на сайті банка. Якщо у лютому середня кількість завантажень Privat24 складала 15 тисяч на день, то вже 13 березня новий Privat24 завантажили 75 тисяч разів.

      Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

      • Регулярно мийте руки з милом;
      • Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;
      • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
      • Мийте фрукти та овочі;
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні. Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

      Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська, Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Банки ВООЗ Приватбанк
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