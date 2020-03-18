Приватбанк запровадив санітарну годину: як працюють банки в умовах карантину

"Приватбанк" увів додаткові заходи, аби убезпечити клієнтів від поширення коронавірусу. Зокрема в одному з найпопулярніших банків країни проводитиметься регулярна санітарна обробка відділень.

У кожному відділенні "Приватбанку" буде обов'язкова обідня перерва з 12:30 до 13:30. Під час неї проводитиметься повна санітарна обробка відділення. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу повідомив керівник регіонального прес-офісу у Києві Олександр Жильцов.

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Санітарна обробка передбачає:

обробку дверних ручок, клавіатур банкоматів, терміналів;

вологе прибирання відділення з використанням дезінфікуючих або антибактеріальних засобів;

загальне провітрювання приміщення.

За словами Жильцова, наразі щодня у відділеннях перевіряють наявність антисептичних засобів і засобів самозахисту співробітників. Ті працівники, які мають ГРВІ, до роботи не допускаються взагалі.

Банк рекомендує клієнтам відділень чекати своєї черги на свіжому повітрі,

– додав Жильцов.

Також "Приватбанк" радить мінімізувати користування готівки та відвідування відділень і перейти на дистанційні канали для банківських операцій. Попри це, банкомати та термінали працюють у звичному режимі.

За останні дні кількість завантажень Privat24 на Android зросла уп'ятеро, зазначили на сайті банка. Якщо у лютому середня кількість завантажень Privat24 складала 15 тисяч на день, то вже 13 березня новий Privat24 завантажили 75 тисяч разів.

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Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;

М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні. Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.



Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.



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