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      АТБ обмежує продаж продуктів: що про це треба знати

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      "АТБ" вводить обмеження на продаж продуктів / "АТБ"

      Популярна в Україні торговельна мережа "АТБ" починає вводити обмеження на продаж продуктів. Тепер в одні руки можна взяти лише визначену кількість товарів.

      У пресслужбі компанії пояснили, що через паніку щодо коронавірусу, спритні покупці скуповують товари в "АТБ", а потім продають їх втридорога.

      Важливо Це поширення паніки, – в МВС заговорили про фейки в мережі через коронавірус

      Тож "АТБ" обмежує продаж продуктів, аби протистояти спекулянтам. Щоб уникнути штучного ажіотажу компанія вирішила обмежити продаж товару в одні руки:

      "АТБ" обмежує продаж продуктів:

      • вода, пиво і напої – не більше 12 одиниць в одні руки;
      • інші товари – не більше 5 штук.


      "АТБ" вводить обмеження на продаж продуктів / Фото "Инсайдер UA"

      Зауважимо, що наразі дефіциту продуктів в Україні немає. Однак не в усіх аптеках можна знайти антисептики та медичні маски.

      Що відомо про "АТБ"?Це українська мережа продуктових магазинів. Станом на 2019 рік, мережа налічує понад 1000 магазинів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Асортимент магазинів становить близько 4000 товарів, з яких 750 — товари власних торгових марок. Мережа відома продажем дешевих товарів. Власниками є бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун.

      Головне про коронавірус в Україні

      • Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.
      • Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Бізнес Коронавірус в Україні Продукти
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