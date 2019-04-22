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      Приведет ли Зеленский к разделению Украины: мнение эксперта

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      Приведет ли Зеленский к разделению Украины: мнение эксперта
      Приведет ли Зеленский к разделению Украины: мнение эксперта / Hyser

      Эксперты отмечают, что разделение Украины вряд ли произойдет при президентстве Владимира Зеленского, однако он все-таки возможен, если в этом будет заинтересована Россия и будет инвестировать в это деньги.

      Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в прямом эфире 24 каналу.

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      По его словам, Зеленский сейчас будет понемногу становиться Порошенко, потому что займет его место. Однако он добавил, что очень хорошо, что Зеленский не акцентировал на разрыве в рейтингах, особенно на Востоке.

      Есть риск того, что Зеленский замкнется на своих регионах – на юге и востоке. Поэтому раскол возможен при инвестициях на это. В частности, Россия будет готова инвестировать в разделение, если увидит выгодные для себя моменты. К сожалению, она их находят быстро,
      – отметил эксперт.

      Давидюк отметил, что не думает, что Украину разделят. "Скажу так, Порошенко больше делал для этого разделения своими "верой, языком и армией". А разговор о завтрашнем дне у Зеленского больше играет на объединение", – сказал он.

      Политолог считает, что пока под вопросом, сможет ли Зеленский досидеть свой срок, потому, набрав 75% голосов, через год шоумен может оказаться с рейтингом 8%.

      У Порошенко было так же, но он более плавно терял рейтинги, Зеленский может сделать это быстрее. В частности, на это могут повлиять назначения Зеленского и первые решения. Он уже обещал избирателям снижение коммунальных цен, но теперь заявил, что это не в его компетенции. Поэтому сегодня похмелье не только у штаба Зеленского, но и у его избирателей. Они не понимают этого, ведь он делал образ человека-супермена,
      – прокомментировал Давидюк.

      И добавил, что за Зеленского люди голосовали искренне, потому что были объединены несправедливостью, бедностью и обманом.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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