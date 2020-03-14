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      Приведут ли ограничения на границе к коллапсу: объяснение Госпогранслужбы

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      Руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уверяет, что закрытие части контрольно-пропускных пунктов на границах не приведет к коллапсу. Мол, такие ограничения уже действуют, но со стороны наших соседей, а не самой Украины.

      Большинство наших соседей уже ввели ограничения в отношении иностранцев, в перечень которых попадают и украинцы, отметил Дейнеко во время правительственного брифинга по карантину в Украине.

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      Граждане Украины уже ограничены в праве въезжать на территорию сопредельных государств, пересекать их территорию транзитом. Поэтому движение на границе будет существенно ограниченным не благодаря распоряжению украинского правительства,
      - пояснил председатель ГПСУ.

      Поэтому пограничники не ожидают, что после ограничения деятельности КПП на украинской государственной границе будут какие-то пиковые ограничения.

      Ограничения на границе: коротко

      На период действия карантина в Украине закрыта часть контрольно-пропускных пунктов на границе. из 230 будут работать только 123. В то же время для иностранцев временно запретят въезд в Украину. Ограничения не будут касаться только определенных категорий иностранных граждан:

      • Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
      • Представителей международных организаций;
      • Дипломатов, аккредитованных в Украине;
      • Тех, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
      • Детей или других членов семей граждан Украины.

      Кроме того, с 17 марта Украина прекращает любое авиасообщение. Поэтому гражданам Украины, которые во время эпидемии коронавируса останутся за границей, после 17 марта можно будет вернуться только сухопутным путем.

      Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы: объяснение
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Карантин в Украине 2020 Сергей Дейнеко Госпогранслужба
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