Приведут ли ограничения на границе к коллапсу: объяснение Госпогранслужбы

Руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уверяет, что закрытие части контрольно-пропускных пунктов на границах не приведет к коллапсу. Мол, такие ограничения уже действуют, но со стороны наших соседей, а не самой Украины.

Большинство наших соседей уже ввели ограничения в отношении иностранцев, в перечень которых попадают и украинцы, отметил Дейнеко во время правительственного брифинга по карантину в Украине.

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Граждане Украины уже ограничены в праве въезжать на территорию сопредельных государств, пересекать их территорию транзитом. Поэтому движение на границе будет существенно ограниченным не благодаря распоряжению украинского правительства,

- пояснил председатель ГПСУ.

Поэтому пограничники не ожидают, что после ограничения деятельности КПП на украинской государственной границе будут какие-то пиковые ограничения.

Ограничения на границе: коротко

На период действия карантина в Украине закрыта часть контрольно-пропускных пунктов на границе. из 230 будут работать только 123. В то же время для иностранцев временно запретят въезд в Украину. Ограничения не будут касаться только определенных категорий иностранных граждан:

Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;

Представителей международных организаций;

Дипломатов, аккредитованных в Украине;

Тех, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;

Детей или других членов семей граждан Украины.

Кроме того, с 17 марта Украина прекращает любое авиасообщение. Поэтому гражданам Украины, которые во время эпидемии коронавируса останутся за границей, после 17 марта можно будет вернуться только сухопутным путем.