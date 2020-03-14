Чи призведуть обмеження на кордоні до колапсу: пояснення Держприкордонслужби

Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко запевняє, що закриття частини контрольно-пропускних пунктів на кордонах не призведе до колапсу. Мовляв, такі обмеження уже діють, але з боку наших сусідів, а не самої України.

Більшість наших сусідів вже ввели обмеження щодо іноземців, до переліку яких потрапляють і українці, зазначив Дейнеко під час урядового брифінгу щодо карантину в Україні.

Варто знати Закриття кордонів через коронавірус: уряд схвалив офіційне рішення

Громадяни України вже обмежені у праві в'їжджати на територію суміжних держав, перетинати їхню територію транзитом. Тож рух на кордоні буде суттєво обмеженим не завдяки розпорядженню українського уряду,

– пояснив голова ДПСУ.

Тому прикордонники не очікують, що після обмеження діяльності КПП на українському державному кордоні будуть якісь пікові обмеження.

Обмеження на кордоні: коротко

На період дії карантину в Україні закрито частину контрольно-пропускних пунктів на кордоні. З 230 працюватимуть лише 123. Водночас для іноземців тимчасово заборонять в'їзд в Україну. Обмеження не стосуватимуться лише певних категорій іноземних громадян:

Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;

Представників міжнародних організацій;

Дипломатів, акредитованих в Україні;

Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

Дітей або інших членів сімей громадян України.

Крім того, з 17 березня Україна призупиняє будь-яке авіасполучення. Тож громадянам України, які під час епідемії коронавірусу залишаться за кордоном, після 17 березня можна буде повернутися лише сухопутним шляхом.