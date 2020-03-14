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      Чи призведуть обмеження на кордоні до колапсу: пояснення Держприкордонслужби

      - Читать новость на русском
      Дейнеко не думає, що через обмеження кордон буде перезавантаженим / dpsu.gov.ua

      Керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко запевняє, що закриття частини контрольно-пропускних пунктів на кордонах не призведе до колапсу. Мовляв, такі обмеження уже діють, але з боку наших сусідів, а не самої України.

      Більшість наших сусідів вже ввели обмеження щодо іноземців, до переліку яких потрапляють і українці, зазначив Дейнеко під час урядового брифінгу щодо карантину в Україні.

      Варто знати Закриття кордонів через коронавірус: уряд схвалив офіційне рішення

      Громадяни України вже обмежені у праві в'їжджати на територію суміжних держав, перетинати їхню територію транзитом. Тож рух на кордоні буде суттєво обмеженим не завдяки розпорядженню українського уряду,
      – пояснив голова ДПСУ.

      Тому прикордонники не очікують, що після обмеження діяльності КПП на українському державному кордоні будуть якісь пікові обмеження.

      Обмеження на кордоні: коротко

      На період дії карантину в Україні закрито частину контрольно-пропускних пунктів на кордоні. З 230 працюватимуть лише 123. Водночас для іноземців тимчасово заборонять в'їзд в Україну. Обмеження не стосуватимуться лише певних категорій іноземних громадян:

      • Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;
      • Представників міжнародних організацій;
      • Дипломатів, акредитованих в Україні;
      • Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • Дітей або інших членів сімей громадян України.

      Крім того, з 17 березня Україна призупиняє будь-яке авіасполучення. Тож громадянам України, які під час епідемії коронавірусу залишаться за кордоном, після 17 березня можна буде повернутися лише сухопутним шляхом.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Новини політики Карантин в Україні 2020 Сергій Дейнеко Держприкордонслужба
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