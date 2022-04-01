"Привет Беларуси!": насколько опасны оккупанты, выехавшие облученные из ЧАЭС

Уже в первые дни полномасштабного нападения России на Украину российские военные зашли на территорию зоны отчуждения со стороны Беларуси. Последствия пребывания в Рыжем лесу для оккупантов будут страшными в будущем.

Об этом в эфире 24 канала сказал глава общественного совета государственного агентства по управлению зоной отчуждения и председатель "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко. Он считает, что оккупанты после месяца пребывания в Чернобыльской зоне будут жить не долго.

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То, что они захватили ЧАЭС, терроризировали Украину и весь цивилизованный мир, просто показало, что оккупантам безразличны любые международные правила и правила ведения войны.

Но Украина и мир объединили усилия и разозлились еще больше, стали еще более жестоко уничтожать врагов. Россияне это увидели и поэтому сейчас отступают с территории Чернобыля,

– подчеркивает председатель Чернобыль тур.

Насколько опасно награбленное и сами россияне из ЧАЭС

"Сувениры", взятые из чистых санитарных зон, на территории объекта – вполне безопасны. На территории ЧАЭС есть участки, на которых можно снимать верхнюю одежду. Однако на ЧАЭС не досчитываются большого количества исчезнувшего оборудования.

Самая опасность заключается в том, что когда россияне находились в окопах, вся их одежда и авто – абсолютно радиоактивны. Сейчас эти вояки уходят в сторону Беларуси и несут радиацию за собой.

Белорусам привет, ведь они разрешили со своей территории наносить ежедневные удары по территории Украины, поэтому не жалко, что эта радиация из Чернобыльской зоны сейчас путешествует по их территории,

– подчеркнул Ярослав Емельяненко.

Почему окопы в Рыжем лесу – смертный приговор

В зоне отчуждения несколько десятков лет безопасно находиться исключительно в условиях строгого соблюдения правил радиационной безопасности. Запрещено чего-либо касаться, садиться или привозить с собой в качестве сувенира.

Когда вы берете лопату и поднимаете 20 см грунта или едете на тяжелой бронированной технике, вы высвобождаете стабилизированные радионуклиды.

Самое страшное, кроме облучения – радиоактивная пыль. Когда пыль попадает в организм, то начинает действовать изнутри альфа и бета частицами и провоцирует онкологию и другие страшные проблемы со здоровьем.

– сообщает Емельяненко.

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