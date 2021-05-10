В День матери Джо Байден позвонил маме министра труда США Марти Уолша. Президент поздоровался и рассказал, что возле него стоит парень, который "очень усердно работает".

Трогательным видео Байден поделился в твиттере. На опубликованных кадрах видно, что во время разговора политики находились в Овальном кабинете.

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Привет, ма, это Джо Байден. Я здесь в Овальном кабинете с парнем, который говорит, что он ваш сын. Он министр труда. Просто звоню уточнить, правда ли это. Вас это не удивит, но он здесь очень усердно работает. Я буду отрицать, что сказал это,

– рассказал президент США.

На прощание Байден заверил женщину, что любит ее.

Также матери Уолша передала привет вице-президент Камала Харрис.

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Don’t forget to call your moms today, folks. pic.twitter.com/2oQ9mAo3Uh — President Biden (@POTUS) May 9, 2021

Обратите внимание! День матери в 2021 году в США отмечали 9 мая. Собственно Штаты и являются родиной этого праздника. Официально День матери там установили еще в 1914 году.