Привет, ма, – Байден трогательно разыграл маму министра
В День матери Джо Байден позвонил маме министра труда США Марти Уолша. Президент поздоровался и рассказал, что возле него стоит парень, который "очень усердно работает".
Источник:твиттер President Biden
Трогательным видео Байден поделился в твиттере. На опубликованных кадрах видно, что во время разговора политики находились в Овальном кабинете.
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Привет, ма, это Джо Байден. Я здесь в Овальном кабинете с парнем, который говорит, что он ваш сын. Он министр труда. Просто звоню уточнить, правда ли это. Вас это не удивит, но он здесь очень усердно работает. Я буду отрицать, что сказал это,
– рассказал президент США.
На прощание Байден заверил женщину, что любит ее.
Также матери Уолша передала привет вице-президент Камала Харрис.
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