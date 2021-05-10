У День матері Джо Байден зателефонував мамі міністра праці США Марті Волша. Президент привітався і розповів, що біля нього стоїть хлопець, який "дуже старанно працює".

Зворушливим відео Байден поділився у твітері. На опублікованих кадрах видно, що під час розмови політики перебували в Овальному кабінеті.

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Привіт, ма, це Джо Байден. Я тут в Овальному кабінеті з хлопцем, який каже, що він ваш син. Він міністр праці. Просто дзвоню уточнити, чи правда це. Вас це не здивує, але він тут дуже старанно працює. Я заперечуватиму, що сказав це,

– розповів президент США.

На прощання Байден запевнив жінку, що любить її.

Також матері Волша передала привіт віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Don’t forget to call your moms today, folks. pic.twitter.com/2oQ9mAo3Uh — President Biden (@POTUS) May 9, 2021

Зверніть увагу! День матері у 2021 році у США відзначали 9 травня. Власне Штати й є батьківщиною цього свята. Офіційно День матері там встановили ще у 1914 році.