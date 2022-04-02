Уничтоженная вражеская техника пойдет на металлолом – российские развалины принесут пользу Украине.
Важно Обстрел Кривого Рога, ракетный удар по Полтаве и Кременчугу: основное за 38 день войны
Командование ССО показало фотографии уничтоженной российской техники. Бронемашины и установки оккупантов больше не будут уничтожать украинские земли.
ССО показало уничтоженную технику россиян / Фото Командование ССО
ССО показало уничтоженную технику россиян / Фото Командование ССО
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