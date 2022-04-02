Знищена ворожа техніка піде та металолом – російські розвалини принесуть користь для України.

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Командування ССО показало світлини знищеної російської техніки. Бронемашини та установки окупантів більше не нищитимуть українські землі.

ССО знищили техніку окупантів

ССО показало знищену техніку росіян / Фото Командування ССО

Знищили російську техніку

ССО показало знищену техніку росіян / Фото Командування ССО

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