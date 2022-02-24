Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, в любом случае это "привет от Путина".

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Из-за поврежденного состояния механизма пока точно не определили – это ракета или беспилотник.

Смотрите фото найденных остатков ракеты или беспилотника:

Кстати, утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перекидывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводится военное положение. Хронологию событий читайте по ссылке.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!