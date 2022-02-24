Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, в будь-якому випадку це "привіт від Путіна".

До теми Ударів по житлових будинках не очікуємо, зберігайте спокій, – МВС

Через пошкоджений стан механізму поки точно не визначили – це ракета чи безпілотник.

Дивіться фото знайдених залишків ракети чи безпілотника:



До слова, вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор перекидає свої війська та обстрілює міста ракетами. В Україні вводять воєнний стан. Хронологію подій – читайте за посиланням.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!