Пророссийская политическая сила ОПЗЖ не упускает ни одного случая напомнить о своих пророссийских позициях.
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Очередная пропаганда от ОПЗЖ
В частности, в партийной газете "Оппозиционной платформы – За жизнь" опубликовали кроссворд. В нем следовало отгадать страну за изображением. На фото "красовался" герб государства-оккупанта с двуглавым орлом и другими атрибутами.
В газете ОПЗЖ даже кроссворд с привкусом рашистской пропаганды,
– подписали фото авторы.
В целом все вопросы этого кроссворда были для начинающих: "Соединенные Штаты Америки", "24 часа", "комната в классе".
В комментариях к сообщению пользователи сети активно выражают недовольство.
Реакция сети на кроссворд пропагандистов
- Кто бы сомневался.
- Где СБУ?
- Сколько еще эта так называемая партия будет в парламенте? Там клеймо на каждом.
- Кроссворд специально для маразматиков разрабатывался?
- Филиал "Единой России" в Украине – по состоянию на сегодня можно уже официально так называть недолюстрированных регионалов из ОПиЗдиЖ.
Кроссворд от пророссийских пропагандистов / Фото donetchanyn