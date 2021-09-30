Пророссийская политическая сила ОПЗЖ не упускает ни одного случая напомнить о своих пророссийских позициях.

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Очередная пропаганда от ОПЗЖ

В частности, в партийной газете "Оппозиционной платформы – За жизнь" опубликовали кроссворд. В нем следовало отгадать страну за изображением. На фото "красовался" герб государства-оккупанта с двуглавым орлом и другими атрибутами.

В газете ОПЗЖ даже кроссворд с привкусом рашистской пропаганды,

– подписали фото авторы.

В целом все вопросы этого кроссворда были для начинающих: "Соединенные Штаты Америки", "24 часа", "комната в классе".

В комментариях к сообщению пользователи сети активно выражают недовольство.

Реакция сети на кроссворд пропагандистов

Кто бы сомневался.

Где СБУ?

Сколько еще эта так называемая партия будет в парламенте? Там клеймо на каждом.

Кроссворд специально для маразматиков разрабатывался?

Филиал "Единой России" в Украине – по состоянию на сегодня можно уже официально так называть недолюстрированных регионалов из ОПиЗдиЖ.

Кроссворд от пророссийских пропагандистов / Фото donetchanyn

Обратите внимание! Недавно журналисты зафиксировали на камеру, насколько "идейные" люди приходят на митинги ОПЗЖ. Выяснилось, что по меньшей мере многих из них вознаграждают финансово. Тариф составляет от 400 гривен.