Пророссийская политическая сила ОПЗЖ не упускает ни одного случая напомнить о своих пророссийских позициях.

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Очередная пропаганда от ОПЗЖ

В частности, в партийной газете "Оппозиционной платформы – За жизнь" опубликовали кроссворд. В нем следовало отгадать страну за изображением. На фото "красовался" герб государства-оккупанта с двуглавым орлом и другими атрибутами.

В газете ОПЗЖ даже кроссворд с привкусом рашистской пропаганды,
– подписали фото авторы.

В целом все вопросы этого кроссворда были для начинающих: "Соединенные Штаты Америки", "24 часа", "комната в классе".

В комментариях к сообщению пользователи сети активно выражают недовольство.

Реакция сети на кроссворд пропагандистов

  • Кто бы сомневался.
  • Где СБУ?
  • Сколько еще эта так называемая партия будет в парламенте? Там клеймо на каждом.
  • Кроссворд специально для маразматиков разрабатывался?
  • Филиал "Единой России" в Украине – по состоянию на сегодня можно уже официально так называть недолюстрированных регионалов из ОПиЗдиЖ.

Кроссворд от пророссийских пропагандистов / Фото donetchanyn