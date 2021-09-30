Проросійська політична сила ОПЗЖ не втрачає жодної нагоди нагадати про свої проросійські позиції.

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Чергова пропаганда від ОПЗЖ

Зокрема, у партійній газеті "Опозиційної платформи – За життя" опублікували кросворд. У ньому слід було відгадати країну за зображенням. На фото "красувався" герб держави-окупанта з двоголовим орлом та іншими атрибутами.

У газеті ОПЗЖ навіть кросворд з присмаком рашистської пропаганди,

– підписали фото автори.

Загалом всі питання цього кросворду були наче для початківців: "Сполучені Штати Америки", "24 години", "кімната у класі".

У коментарях до допису користувачі мережі активно висловлюють невдоволення.

Реакція мережі на кросворд пропагандистів

Хто б сумнівався.

Де СБУ?

Скільки ще ця так звана партія буде в парламенті? Там клеймо на кожному.

Кросворд спеціально для маразматиків розроблявся?

Філія "Единой России" в Україні – станом на сьогодні можна вже офіційно так називати недолюстрованих регіоналів з ОПіЗдіЖ.



Кросворд від проросійських пропагандистів / Фото donetchanyn

Зверніть увагу! Нещодавно журналісти зафіксували на камеру, наскільки "ідейні" люди приходять на мітинги ОПЗЖ. З'ясувалося, що щонайменше багатьох з них винагороджують фінансово. Тариф становить від 400 гривень.