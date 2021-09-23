Кореспондент видання Ян Доброносов зняв на відео, як мітингувальникам платять за підтримку опозиційної політичної сили.

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Проплачений мітинг ОПЗЖ

Проросійська партія мітингувала 23 вересня поблизу будівлі парламенту. Виступали проти нібито "політичного переслідування Віктора Медведчука", а також вимагали не допустити підвищення тарифів у країні.

Також група людей із символікою ОПЗЖ стояла в Маріїнському парку. Саме там "активістам" платили за їхню участь у заході.

На оприлюднених кадрах помітно, як чоловік дістає з кишені своєї куртки по 400 гривень та роздає їх учасникам. Біля нього стоїть дівчина, яка записує імена тих, хто отримав гроші.

"Ось так, ось так це робиться", – підтвердив і один з учасників, показуючи дві купюри по 200 гривень в об'єктив камери.

ОПЗЖ платить "активістам" за мітинги: дивіться відео

Журналісти "Кий-Інформ" також прийшли на цей мітинг. Вони опитували людей, чому ті зібралися мітингувати, якими є їхні вимоги. Більшість або не знала, або не бажала спілкуватися, були й такі, що погрожували. Та найцікавіше – деякі активісти навіть не заперечували, що прийшли на акцію за гроші.

"Активісти" зізналися, що мітингують за гроші: дивіться відео

Інші акції біля Ради

Біля будівлі Верховної Ради 23 вересня пройшли також акції SaveФОП та "Авто-Євро-Сила". Під час них відбулися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.