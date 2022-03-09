Привлечем Путина к ответственности за преступления, – Джонсон об обстреле больницы в Мариуполе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на обстрел больницы в Мариуполе. Глава британского правительства подчеркнул, что Путин обязательно будет отвечать за свои ужасные преступления.

Борис Джонсон отметил цинизм действий русской орды, которая прибегает к атакам против мирного населения. Хотя 2 недели войны орки только так и поступают.

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Мало что является более развратным, чем ориентация на уязвимых и беззащитных. Великобритания изучает возможность большей поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления.

– сказал Джонсон.

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