Привлекал к себе внимание, чтобы в него не стреляли: россияне в Мариуполе убили гражданского

Мы уже давно знали о цинизме российских оккупантов. Однако он, похоже, не имеет границ. Сегодня они выстрелили прямо из танка в гражданского мужчину.

Жестокие кадры убийства жителя Мариуполя попали в сеть. Эти доказательства должны попасть в Гаагский трибунал.

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Рашисты убили невинного мужчину

На улицах Мариуполя пожилой мужчина привлекал внимание, чтобы в него не стреляли. Однако путинский изверг выстрелил в беззащитного гражданского мужчину.

Именно так и выглядит "русский мир".

Приказ стрелять по людям

Известно, что орки цинично лгут о том, что якобы они не трогают гражданскую инфраструктуру и людей. Однако уже было много случаев, когда они обстреливали не только больницы, роддома, церкви и просто жилые здания, но и женщин, детей и пожилых людей. Даже гуманитарные конвои.

В частности, недавно оккупанты обстреляли людей в Луганской области, которые выходили на мирные протесты.

Ранее СБУ обнародовала перехват разговоров оккупантов. Так, в Харькове им дали команду стрелять по гражданским и детям.

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