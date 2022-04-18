Украинским стражам порядка в Киеве удалось ликвидировать все группы диверсантов, которые помогали российским оккупантам. ДРГ действовали в столице долгое время.

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Кто входил в состав ДРГ

Как сообщил военный глава Киева Николай Жирнов, нападение на Украину Россия готовила уже давно. К подрывной деятельности оккупанты привлекали как россиян, которым удалось легализоваться в Украине, так и украинцев, которых удалось завербовать.

Если говорим об украинцах, то они разные, начиная от симпатиков русского мира, заканчивая теми, кто хотел заработать денег. Для нас они все предатели и враги Украины,

– рассказал Жирнов.

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