Українським правоохоронцям у Києві вдалося ліквідувати усі групи диверсантів, які допомагали російським окупантам. ДРГ діяли у столиці впродовж тривалого часу.

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Хто входив до складу ДРГ

Як повідомив військовий очільник Києва Микола Жирнов, напад на Україну Росія готувала вже давно. До підривної діяльності окупанти залучали як росіян, яким вдалося легалізуватися в Україні, так і українців, яких вдалося завербувати.

Якщо говоримо про українців, то вони різні, починаючи від симпатиків "русского міра", закінчуючи тими, хто хотів заробити грошей. Для нас вони всі зрадники та вороги України,

– розповів Жирнов.

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