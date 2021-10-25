Привлекли к суду за покупку с AliExpress: на Буковине к мужчине пришли из СБУ

Местного жителя Валерия Кобу Глибоцкий райсуд Черновицкой области оштрафовал на 850 гривен. Все из-за купленного на AliExpress GPS-трекера, которым он даже не пользовался.

СБУ изъяла устройство

В сентябре 2021 года работники СБУ изъяли этот GPS-трекер у мужчины. Как оказалось, у устройства была функция удаленной аудиозаписи.

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Коба объяснил, что получил этот GPS-трекер со скидкой, когда покупал чехлы для телефона во время "черной пятницы". Сам представитель компании предложил мужчине приобрести "случайный подарок" за 1 доллар. Добавил, что реальная стоимость устройства может колебаться от 1 до 100 долларов. Коба согласился.

Мужчина не пользовался трекером

. GPS-трекер GF-07 с помощью магнита крепится к автомобилю. Заряд позволяет использовать его отдаленно 6 дней.

Он смотрел видеообзоры в ютубе, чтобы понять, как работает GPS-трекер. Несмотря на это, устройством так и не пользовался, поскольку не имел соответствующей sim-карты. Как о трекере узнали работники СБУ – неизвестно.

Валерия Кобу привлекли к суду по статье о незаконном хранении спецсредств негласного получения информации. Впоследствии суд признал мужчину виновным. Он должен уплатить штраф – 850 гривен с конфискацией GPS-трекера.