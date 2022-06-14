С Приволья Луганской области спасли 32 человека: видео эвакуации

Эвакуация из Приволья оказалась успешно. Из города в Луганской области вывезли 32 человека. В сети оккупировали видео эвакуации.

Эвакуация мирных жителей из Привилегии произошла 13 июня. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай еще раз призвал людей не упускать последнюю возможность и эвакуироваться.

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32 человек удалось вывезти из Привилегии

Эвакуация из Привилегии была крайне опасна и тяжела. Людей вывозили из города под непрерывными обстрелами, о чем свидетельствует видео. Эвакуировать людей взялись полицейские Луганской области вместе с волонтерами.

Все началось с патрулирования полицейских в Луганской области. В одном из населенных пунктов правоохранители обнаружили двоих раненых – гражданского и военного. Они предоставили им первую помощь и эвакуировали.

Затем, вернувшись в Привиль, начали осматривать помещения, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов. Полицейские обнаружили бомбоубежище, где находились люди. Они сообщили о желании эвакуироваться.

Правоохранители решили помочь людям. Для того чтобы вывезти их из Привилегии, пришлось делать три попытки. К счастью, все удалось.

Всего в течение 13 июня эвакуированы 32 жителя города. Они уже выехали из Луганщины в безопасные регионы Украины,

– говорится в сообщении.

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На Славянском направлении кафиры хотят полностью захватить Богородичное и развить наступление на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Лиманском направлении россияне перегруппируют войска с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении захватчики усилили группировку. Они переместили в район Кременная – Рубежное в две батальонные тактические группы. При поддержке артиллерии россияне штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города.

На Бахмутском направлении российские кафиры атакуют позиции украинских защитников по артиллерии возле Возрождения, Новолуганского и Бахмута. Враг имеет частичный успех, закрепляющийся в Возрождении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия не зафиксированы.

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