Привыкаешь к тайфуну в стране: как живут фигуранты "Списка 47"

5 июня, ровно месяц назад, силовики инсценировали гибель российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы разоблачить заказчиков убийств его и еще 47 человек, которые попали в перечень тех, кому может грозить смерть от киллеров Кремля. Людям предложили охрану, однако большинство отказалось.

Сейчас же фигуранты этого списка по-разному воспринимают потенциальную опасность. Одни по этому поводу не нервничают, другие – теперь чаще оглядываются в переулках и даже задумываются о покупке оружия.

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Даниил Яневский – один из 47 человек, чья фамилия значится в "расстрельном списке". Журналист не имеет охраны и к жизни в опасности уже привык.



Даниил Яневский

Вся моя семья с 1918 года живет с мишенью на спине и думать о том, где ты находишься, с кем ты говоришь, куда идешь – уже на генетическом уровне,

– прокомментировал журналист Даниил Яневский.

Также в "расстрелянном списке фигурировал журналист и ведущий Павел Казарин. Он не ожидал увидеть себя в подобном списке, поэтому немного нервничал первые дни. Сейчас определяется, соглашаться ли на охрану. Через месяц после обнародования списка признался, что его жизнь совершенно не изменилось, он придерживается своих стандартных правил безопасности.



Павел Казарин

За последние 4.5 года в жизни страны и в жизни каждого произошли масштабные потрясения и изменения. Ты уже привыкаешь, что живешь в условиях постоянного тайфуна и цунами,

– сказал журналист Павел Казарин.

Юрий Макаров в своем появлении в таком перечне даже нашел положительные моменты. Первые угрозы за свою журналистскую деятельность и гражданскую позицию начал получать еще во времена Януковича. С тех пор следует личным границам безопасности. Макаров отказался от охраны, считает, что выглядело бы комично. Но появление его фамилии в "расстрельном списке" – это дополнительный повод для Макарова купить травматическое оружие.



Юрий Макаров

Что-то менять в своей жизни – это означает, фактически, подчиниться тем условиям, которые диктуют эти упыри, а это унизительно,

– отметил журналист Юрий Макаров

Служба безопасности еще месяц назад предложила всем фигурантам списка круглосуточную защиту. Кто согласился, а кто нет – пока не известно. В СБУ ситуацию не комментируют, говорят, некорректно и опасно называть фамилии тех, кто находится под охраной.

Закрытое это вопрос и в Нацполиции. Сразу после инсценировки гибели Аркадия Бабченка, месяц назад, семь человек согласились на бодигардов. Однако тогда силовики отметили, что это количество может увеличиться.

Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова.