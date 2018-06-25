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Без сил и истощенный, – немецкий журналист поделился впечатлениями от встречи с Бабченко

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Фото из открытых источников

Немецкий корреспондент Борис Райтшустер встретился в засекреченном месте за Киевом с Аркадием Бабченко, убийство которого 29 мая инсценировали украинские спецслужбы.

Впечатления от разговора с оппозиционным российским журналистом Райтшустер описал в публикации для Huffington Post Deutschland.

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Рослый ветеран войны кажется бессильным. Истощенным. тревожным,
– рассказывает немецкий репортер о своем собеседнике.

По словам автора статьи, Бабченко отметил, что перед ним стоял выбор – или сотрудничать со спецслужбами, или дать себя застрелить. В СБУ настаивали на инсценировке убийства и заверили его в том, что только так можно поймать заказчика и предотвратить дальнейшие преступления, передает Райтшустер. Бабченко поделился с немецким коллегой подробностями спецоперации своего псевдоубийства, однако попросил не писать о них, поскольку во время следствия он не может раскрывать детали дела.

"Бабченко, который принимал участие в обеих чеченских войнах, всегда был немногословен. Однако теперь он стал еще молчаливее", – замечает Райтшустер, который также пообщался с еще одним активным критиком Кремля Айдером Муждабаевым. Его имя внесли в так называемый "расстрельный список 47".

Так, общественный активист крымскотатарского происхождения уверен, что Бабченко еще жив только потому, что "заказчик выбрал в качестве исполнителя именно тайного информатора украинских спецслужб, который сразу же сообщил об этом украинской власти".

Сам Муждабаев тоже живет в страхе, пишет Райтшустер.

Я нахожусь на самом верху смертельного списка. Этот список был как меню – кукловоды в Москве выбирали из него себе жертву, которую считали подходящей,
– комментирует Муждабаев.

"(...) Власти в Киеве пока плохо удается правдоподобно представить свою версию: что инсценировка убийства была необходима для предотвращения дальнейших преступлений, они только так могли защитить Бабченко, что к делу причастен Кремль. Ясно пока только то, что ничего не ясно. И что журналисты, такие, как Бабченко и Муждабаев, являются жертвами: пешками в шахматной игре, в которой вряд ли можно понять, кто какими фигурами ходит", – заключает автор материала.

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Напомним, 5 июня пророссийское интернет-издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Фамилии этих людей, якобы, стали известны благодаря спецоперации после инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Новости России Список 47 "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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