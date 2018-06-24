Бабченко описал свою жизнь после спецоперации СБУ: "Мне сейчас нельзя ничего"

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого планировалось покушение в Киеве, рассказал о своей жизни после спецоперации СБУ по раскрытию преступления. По словам журналиста, на сегодня его сотрудничество с украинской спецслужбой продолжается.

Об этом Бабченко написал на своей странице в Facebook.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать, куда хочу, я не могу делать, что хочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями – я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят", – описал свою жизнь журналист.

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Каждый выход в город – это спецоперация. Каждая встреча – где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей,

– добавил Бабченко.

Он также рассказал о своих подозрениях, что в России получили доступ к его гаджетам и могут их читать, слушать, поэтому переговоры о встрече являются отдельной спецоперацией.

"Естественно, никто не может прийти и ко мне... На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые не могу. А доставка тоже невозможна", – посетовал журналист.

Бабченко также констатировал, что у мнего теперь нет работы – "потому что в такой ситуации вряд ли можно придумать что-то глупее, чем регулярно приезжать в одно и то же место в одно и то же время".

Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось. Герман на суде говорит, что он – организатор только одной из групп. А есть еще и другие. Только в Киеве, по его словам, около десятка. И это надолго. И это – серьезно. Люди работают, бабло сюда заходит, оружие заходит, к выборам будут расшатывать ситуацию однозначно,

– отметил журналист.

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Напомним, 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращении покушения на него.



30 мая в Киеве был задержан предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Борис Герман. Суд взял Германа под стражу на 2 месяца.