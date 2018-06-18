Россия готовит "полномасштабную атаку" в Украине, – организатор "убийства" Бабченко

Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" на территории Украины.

Об этом он заявил перед заседанием Апелляционного суда Киева, передает "РБК".

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"В списке, который мне передали, было действительно 47 фамилий. В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было. Они (россияне – "24") планируют полномасштабную агрессию, это стопроцентная информация", – сказал Герман.

Вместе с тем, подозреваемый не ответил на вопрос, когда именно планируется полномасштабная агрессия.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман.