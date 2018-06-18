Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка

Підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка бізнесмен Борис Герман заявив, що росіяни планують "повномасштабну атаку" на території України.

Про це заявив перед засіданням Апеляційного суду Києва, передає "РБК".

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"У списку, який мені передали, було дійсно 47 прізвищ. У списку був Аваков-молодший, а Бабченко там не було. Вони (росіяни – "24") планують повномасштабну агресію, це стовідсоткова інформація", – сказав Герман.

Водночас, підозрюваний не відповів на питання, коли саме планується повномасштабна агресія.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху, яким виявився волонтер Борис Герман.