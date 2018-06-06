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Бабченко розповів цікаву деталь про розстрільний "список 47"

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Аркадій Бабченко відреагував на так званий "список 47"
Аркадій Бабченко відреагував на так званий "список 47" / Соцмережі

Цілком імовірно, що так званий "список 47-ми" українських журналістів, на яких полюють російські спецслужби, складався навмання, оскільки співробітники ФСБ уже не раз відзначалися "розпилом бабла", яке Кремль їм виділяє на роботу. Однак, у цій всій ситуації є ще одна цікава деталь, яка веде до російського Санкт-Петербурга.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Хочете я вам скажу, як складався цей список (список 47 – 24 канал)? За допомогою Google. "Пивоварнику, на ось тобі лям баксів, грохні п'ят журналюг в Україні". "Так без проблем. Окей, Гугл, хто там у бандер що пише", – іронічно зауважив журналіст.

За його словами, про цей розстрільний список він знає лише, що спочатку були названо тільки два прізвища, а решта стали відомими вже потім, в результаті проведеної операції.

Але мені відомо про те, що, скажімо, бабло, яке з Москви йшло потоками на розкачку Херсону, Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, просто тупо взяли та вкрали. А нагору доповіли, що все гаразд. А як дійшло до справи, замість очікуваних чотирьохсот тисяч на підтримку "новоросії" вийшли сорок тітушок,
– переконує він.

Водночас Бабченко підкреслив, що загалом така схема працює.

"Навіщо придумувати щось складніше, якщо і просте працює? Якщо ви думаєте, що в ФСБ сидять одні "штірліці", основне завдання яких не створити видимість роботи та не докласти нагору про успіхи заради зірочок, посад і премій, як вони розкривають терористичну мережу "Аль-Каїди", посадивши десять таджицьких двірників, або якої шкоди вони завдають НАТО, вбиваючи агентів Держдепу, а насправді шльопнувши найпомітніших і тому перших-ліпших у "Гуглі" журналістів, то не думаю, що це так. З ідіотами та показухою там все гаразд", – зазначає представник ЗМІ.

Крім того, журналіст з посиланням на заяви організатора замаху на нього Бориса Германа, які той виголосив у суді, заявив, що ланцюжок цієї справи веде до російського Санкт-Петербурга, а саме до ПВК "Вагнера" та замаху на російську журналістку Юлію Латиніну.

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Але головне місце на інформаційному порядку денному посів другорядний хайп. Ні-ні, все написане вище – виключно мої умоглядні гіпотетичні припущення. Я – не носій інформації. Просто мені здається, що в цій історії набагато більше дійсно серйозних речей, про які варто подумати по-справжньому, ніж цей список,
– констатував Бабченко.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. А "Виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок. 

Крім того, ширилася інформація, що російські спецслужби готують замахи на ще 47 журналістів. У підсумку одне із видань опублікувало усі їхні прізвища.

Теги: Новини України Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка ФСБ Список 47 Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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