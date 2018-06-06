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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розстрільний "список 47": у СБУ відзначилися гучною заявою

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У СБУ підтвердили автентичність "списку 47", що напередодні з'явився у мережі
У СБУ підтвердили автентичність "списку 47", що напередодні з'явився у мережі / Соцмережі

Прес-центр Служби безпеки України підтвердив, що усі ті прізвища, які напередодні опублікував один із українських ресурсів у так званому "списку 47", збігаються з тими, які співробітники спецслужби виявили в результаті операції щодо "вбивства" Аркадія Бабченка.

30 травня під час брифінгу у зв’язку зі спецоперацією щодо інсценування вбивства Аркадія Бабченка голова СБУ Василь Грицак повідомив, що організатор замаху на журналіста планував ще 30 убивств. Згодом журналісти Євгеній Кисельов і Матвій Ганопольський, яких СБУ викликала задля консультації щодо заходів безпеки, заявили, що насправді мовиться про 47 фігурантів.

Читайте також: Злив "розстрільного списку" 47 журналістів: Геращенко розповів про причетність спецслужб Росії

5 червня одне із українських видань опублікувало перелік прізвищ вищезазначених людей, який у ЗМІ нарекли "списком 47". Із посиланням на джерело у СБУ, видання написало, що обвинувачений в організації замаху на Аркадія Бабченка Борис Герман нібито передав цей документ своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня.

Список 47, Бабченко, вбивство, журналісти, росія, сппецслужби
"Список 47-ми" людей, яких збираються ліквідувати російські спецслужби 

СБУ своєю чергою відкрила кримінальне провадження через такий матеріал. Як пояснили у відомстві, публікація цього списку підпадає під статтю про розголошення відомостей досудового розслідування.

Крім того, у спецслужбі зауважили, що в оприлюдненому "списку 47-ми" справді фігурують ті самі прізвища, що були у переліку, вилученому під час спецоперації з інсценування вбивства Аркадія Бабченка, передає BBC.

Нагадаємо, 31 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв надати охорону усім особам, які є у списку разом з російським журналістом Аркадієм Бабченком і на яких готували замахи.

Теги: Новини України Новини політики СБУ журналісти Україна – Росія Список 47
Джерело: 24 Канал
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