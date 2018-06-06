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Расстрельный "список 47": в СБУ отметились громким заявлением

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В СБУ подтвердили подлинность списка 47", который накануне появился в сети
В СБУ подтвердили подлинность списка 47", который накануне появился в сети / Соцсети

Пресс-центр Службы безопасности Украины подтвердил, что все те фамилии, которые накануне опубликовал один из украинских ресурсов в так называемом "списке 47", совпадают с теми, которые сотрудники спецслужбы обнаружили в результате операции по "убийству" Аркадия Бабченко.

30 мая во время брифинга в связи со спецоперацией по инсценировке убийства Аркадия Бабченко председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что организатор покушения на журналиста планировал еще 30 убийств. Впоследствии журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганопольский, которых СБУ вызвала для консультации относительно мер безопасности, заявили, что на самом деле речь идет о 47 фигурантах.

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5 июня одно из украинских изданий опубликовало перечень фамилий вышеуказанных людей, который в СМИ назвали "списком 47". Со ссылкой на источник в СБУ, издание написало, что обвиняемый в организации покушения на Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

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"Список 47" людей, которых собираются ликвидировать российские спецслужбы

СБУ в свою очередь открыла уголовное производство за такой материал. Как пояснили в ведомстве, публикация этого списка подпадает под статью о разглашении сведений досудебного расследования.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что в опубликованном "списке 47" действительно фигурируют те же фамилии, что были в списке, изъятом во время спецоперации по инсценировке убийства Аркадия Бабченко, передает BBC.

Напомним, 31 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал предоставить охрану всем лицам, которые есть в списке вместе с российским журналистом Аркадием Бабченко и на которых готовили покушения.

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия журналисты СБУ Список 47
Источник: 24 Канал
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