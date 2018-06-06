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Бабченко рассказал интересную деталь о расстрельном "списке 47"

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Аркадий Бабченко отреагировал на так называемый "список 47"
Аркадий Бабченко отреагировал на так называемый "список 47" / Соцсети

Вполне вероятно, что так называемый "список 47" украинских журналистов, на которых охотятся российские спецслужбы, составлялся наугад, поскольку сотрудники ФСБ уже не раз отмечались "распилом бабла", которое Кремль им выделяет на работу. Однако в этой всей ситуации есть еще одна интересная деталь, которая ведет в российский Санкт-Петербург.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Хотите я вам скажу, как составлялся этот список (список 47 – 24 канал)? С помощью Google. "Пивоварник, на вот тебе лям баксов, грохни пяток журналюг в Украине". "Да без проблем. Окей, Гугл, кто там у бандер что пишет", – иронично заметил журналист.

По его словам, про этот расстрельный список он знает только, что сначала были названы только две фамилии, а остальные стали известными уже потом, в результате проведенной операции.

Но мне известно о том, что, скажем, бабло, которое из Москвы шло потоками на раскачку Херсона, Мариуполя, Харькова, Запорожья, просто тупо взяли и украли. А наверх доложили, что все в порядке. А как дошло до дела, вместо ожидаемых четырехсот тысяч на поддержку "новороссии" вышли сорок титушек,
– убеждает он.

Одновременно Бабченко подчеркнул, что в целом такая схема работает.

"Зачем придумывать что-то сложнее, если и простое работает? Если вы думаете, что в ФСБ сидят одни "штирлицы", основная задача которых создать видимость работы и не доложить наверх об успехах ради звездочек, должностей и премий, как они раскрывают террористическую сеть "Аль-Каиды", посадив десять таджикских дворников, или какой вред они наносят НАТО, убивая агентов Госдепа, а на самом деле шлепнув самых заметных и поэтому первых попавшихся в "Гугле" журналистов, то не думаю, что это так. С идиотами и показухой там все в порядке", – отмечает представитель СМИ.

Кроме того, журналист со ссылкой на заявления организатора покушения на него Бориса Германа, которые тот произнес в суде, заявил, что цепочка этого дела ведет в российский Санкт-Петербург, а именно к ЧВК "Вагнера" и покушению на российскую журналистку Юлию Латынину.

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Но главное место на информационной повестке дня занял второстепенный хайп. Нет-нет, все написанное выше – исключительно мои умозрительные гипотетические предположения. Я – не носитель информации. Просто мне кажется, что в этой истории гораздо больше действительно серьезных вещей, о которых стоит подумать по-настоящему, чем этот список,
– констатировал Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. А "Исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Кроме того, распространилась информация, что российские спецслужбы готовят покушения на еще 47 журналистов. В итоге одно из изданий опубликовало все их фамилии.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Новости России ФСБ Украина – Россия Список 47
Источник: 24 Канал
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