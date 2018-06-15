У СБУ сповістили, яким ім'ям називали Бабченка його "вбивці"

Підозрюваний у ймовірному вбивстві Аркадія Бабченка Борис Герман називав журналіста умовним ім'ям Глист Глистович. Крім того, за його словами, ціна за вбивство Бабченка становила 40 тисяч доларів, оскільки жертва не мала великої ваги.

Відповідні записи перемовин Германа з кілером оприлюднив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар на брифінгу в Києві.

Читайте також: СБУ оприлюднила розмови організаторів "вбивства" Бабченка – Германа та Пивоварника

"Так це ж глист. Узагалі ніякий... Ну, там якийсь журналюга, який їздив у гарячі точки з першої чеченської війни та там щось гавкав у телевізорі. А потім приїхав на українську війну та сказав, що це неправильно, і перейшов на українську сторону. А вони ось таких ловлять", – зазначає під час розмови особа, якою, за даними СБУ, є Германом.

Крім того, у запису Герман скаржиться найнятому для вбивства журналіста Олексію Цимбалюку, що Бабченко "весь час" сидить вдома в Києві та не зміг поїхати в Одесу, оскільки підвернув ногу. Щоправда, відмовився від пропозиції Цимбалюка прийти до журналіста додому, щоби його вбити.

"Там є людина, займається. Якщо вона стратить, якщо вона не зможе – тоді треба посилати. А якщо вона зможе, то навіщо", – мовиться на плівці.

Як зазначив Богдан Тиводар, «громадянин Герман у своїх розмовах і листуванні Аркадія Бабченка називав умовно Глист Глистович, таке пролунало в аудіозаписі.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху, яким виявився волонтер Борис Герман. Крім того, стало відомо ім'я імовірного "кілера", який, за словами генпрокурора Юрія Луценка проходитиме у цій справі як свідок.