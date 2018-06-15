01:04
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
  • вторник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В СБУ сообщили, каким именем называли Бабченко его "убийцы"

43 Читати новину українською
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / Соцсети

Подозреваемый в предполагаемом убийстве Аркадия Бабченко Борис Герман называл журналиста условным именем Глист Глистович. Кроме того, по его словам, цена за убийство Бабченко составляла 40 тысяч долларов, поскольку жертва не имела большого веса.

Соответствующие записи переговоров Германа с киллером обнародовал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар на брифинге в Киеве.

Читайте также: СБУ обнародовало разговоры организаторов "убийства" Бабченко – Германа и Пивоварника

"Да это же глист. Вообще никакой ... Ну, там какой-то журналюга, который ездил в горячие точки с первой чеченской войны и там что-то гавкал в телевизоре. А потом приехал на украинскою войну и сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону. А они вот таких ловят", – отмечает во время разговора лицо, которым, по данным СБУ, является Герман.

Кроме того, в записи Герман жалуется нанятому для убийства журналиста Алексею Цимбалюку, что Бабченко "все время" сидит дома в Киеве и не смог поехать в Одессу, так как подвернул ногу. Правда, отказался от предложения Цимбалюка прийти к журналисту домой, чтобы его убить.

"Там есть человек, занимается. Если она потеряет, если она не сможет – тогда надо посылать. А если она сможет, то зачем", – говорится на пленке.

Как отметил Богдан Тиводар, "гражданин Герман в своих разговорах и переписке Аркадия Бабченко называл условно Глист Глистович", такое прозвучало в аудиозаписи.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя возможного "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.

 

Теги: СБУ Новости Украины Криминальные новости "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 июня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 17
Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
15 июня, 22:20 Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
336
Как построить дороги и выиграть войну
15 июня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 741
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 июня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 407
Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
15 июня, 19:00 Что подарить на День отца: оригинальные и интересные идеи для молодых и опытных отцов
Яніна Ткачук 182
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук