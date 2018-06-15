В СБУ сообщили, каким именем называли Бабченко его "убийцы"

Подозреваемый в предполагаемом убийстве Аркадия Бабченко Борис Герман называл журналиста условным именем Глист Глистович. Кроме того, по его словам, цена за убийство Бабченко составляла 40 тысяч долларов, поскольку жертва не имела большого веса.

Соответствующие записи переговоров Германа с киллером обнародовал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар на брифинге в Киеве.

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"Да это же глист. Вообще никакой ... Ну, там какой-то журналюга, который ездил в горячие точки с первой чеченской войны и там что-то гавкал в телевизоре. А потом приехал на украинскою войну и сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону. А они вот таких ловят", – отмечает во время разговора лицо, которым, по данным СБУ, является Герман.

Кроме того, в записи Герман жалуется нанятому для убийства журналиста Алексею Цимбалюку, что Бабченко "все время" сидит дома в Киеве и не смог поехать в Одессу, так как подвернул ногу. Правда, отказался от предложения Цимбалюка прийти к журналисту домой, чтобы его убить.

"Там есть человек, занимается. Если она потеряет, если она не сможет – тогда надо посылать. А если она сможет, то зачем", – говорится на пленке.

Как отметил Богдан Тиводар, "гражданин Герман в своих разговорах и переписке Аркадия Бабченко называл условно Глист Глистович", такое прозвучало в аудиозаписи.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.



30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.



Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения, которым оказался волонтер Борис Герман. Кроме того, стало известно имя возможного "киллера", который, по словам генпрокурора Юрия Луценко будет проходить по этому делу как свидетель.