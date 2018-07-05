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Звикаєш до тайфуну в країні: як живуть фігуранти "Списку 47"

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5 червня, рівно місяць тому, силовики інсценували загибель російського журналіста Аркадія Бабченка, щоби викрити замовників убивств його та ще 47 людей, які потрапили до переліку тих, кому може загрожувати смерть від кілерів Кремля. Людям запропонували охорону, однак більшість відмовилась.

Нині ж фігуранти цього списку по-різному сприймають потенційну небезпеку. Одні з цього приводу не нервують, інші – тепер частіше оглядаються у провулках і навіть замислюються про купівлю зброї. 

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Данило Яневський – один з 47 людей, чиє прізвище значиться у "розстрільному списку". Журналіст не має охорони та до життя у небезпеці вже звик.


Данило Яневський

Вся моя родина з 1918 року живе з мішенню на спині та думати про те, де ти знаходишся, з ким ти говориш, куди йдеш – вже на генетичному рівні,
– прокоментував журналіст Данило Яневський.

Також у "розстріляному списку" фігурував журналіст та ведучий Павло Казарін. Він не очікував побачити себе у подібному переліку, тож трохи нервував перші дні. Наразі визначається, чи погоджуватись на охорону. Через місяць після оприлюднення списку зізнався, що його життя абсолютно не змінилось, він дотримується своїх стандартних правил безпеки.


Павло Казарін

За останні 4.5 року в житті країни та в житті кожного відбулися масштабні потрясіння і зміни. Ти вже звикаєш, що живеш в умовах постійного тайфуну і цунамі,
– сказав журналіст Павло Казарін.

Юрій Макаров у своїй появі в такому переліку навіть знайшов позитивні моменти. Перші погрози за свою журналістську діяльність та громадянську позицію почав отримувати ще за часів Януковича. Відтоді слідує особистим межам безпеки. Макаров відмовився від охорони, вважає, що виглядав би комічно. Але поява його прізвища у "розстрільному списку" – це додатковий привід для Макарова придбати травматичну зброю.


Юрій Макаров

Щось змінювати в своєму житті – це означає, фактично, підкоритися тим умовам, які диктують ці упирі, а це принизливо,
 – зазначив журналіст Юрій Макаров

Служба безпеки ще місяць тому запропонувала всім фігурантам списку цілодобовий захист. Хто погодився, а хто ні, – поки не відомо. В СБУ ситуацію не коментують, кажуть, некоректно та небезпечно називати прізвища тих, хто перебуває під охороною.

Закрите це питання і в Нацполіції. Одразу після інсценування загибелі Аркадія Бабченка, місяць тому, семеро людей погодились на бодігардів. Однак, тоді силовики зазначили, що ця кількість може збільшитись.

Нагадаємо, російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова.

Автор: Євген Скоріна
Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Україна – Росія Список 47
Джерело: 24 канал
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