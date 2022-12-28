Глава парламентской ВСК по результатам заседания комиссии в Чернигове 12 декабря опубликовал сообщение, в котором, в частности, отметил, что проверка случайных лиц, выезжавших за границу через систему "Путь" как волонтеры, дала "впечатляющие результаты". Каждый второй из тех, кто пересек границу на выезд, не вернулся в Украину.

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В официальном ответе представители Черниговской ОВА обьяснили, что в Украине в систему "Путь" внесено более 170 тысяч человек, из них менее 1% (1548 мужчин) – по представлению областного ведомства. Поэтому неизвестно, получили ли все 10 мужчин, попавшие в список ВСК, разрешения на выезд за границу благодаря Черниговской облгосадминистрации.

Но проблема с уклоняющимися все же существует, что признал советник Вячеслава Чауса Андрей Подорван. Черниговская ОВА знает о 22 случаях, когда лица, которые были внесены в систему "Путь" представителями ОВА и пересекли границу, не вернулись в Украину. В процентном соотношении это 1,4%.

Да, мы признаем этот факт. Это очень болезненная цифра. Ведь среди этих 22 человек есть волонтеры, которые даже имели письма от воинских частей. А были случаи, когда люди 1-2 раза выезжали и возвращались, а на 3-й, собрав средства, не вернулись, – говорится в комментарии ОВА за подписью советника Чауса, Андрея Подорвана.

Что известно о схемах для уклонян на Черниговщине

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, ликвидировавшей на Черниговщине еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста Стоимость такой услуги составила 5 тысяч долларов.

По данным следствия, подозреваемые за вознаграждение вносили недостоверные данные в систему "Путь" Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как волонтерам-водителям.