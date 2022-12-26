Кому из мужчин можно пересекать границу и что для этого нужно иметь с собой, рассказывает 24 канал. Заметим, что правила пересечения государственной границы подробно расписаны в постановлении Кабинета министров.

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Кто может пересекать границу

Мужчины снятые с военного учета.

Временно непригодные к военной службе при наличии подтверждающих документов – справки об инвалидности или заключении военно-врачебной комиссии.

Многодетные родители, имеющие трех или более детей младше 18 лет. Для пересечения границы необходимо иметь свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение родителя многодетной семьи.

Родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Пограничникам нужно показать свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери, решение суда о лишении матери родительских прав, о признании матери пропавшей без вести или об объявлении матери умершей.

Мужчины с инвалидностью любой группы при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.

Сопровождающие лиц с инвалидностью I, II, III группы, также разрешен выезд мужчины по уходу за больными родителями, женой или детьми. Однако выезд без больного – запрещен.

Сопровождающие родственников на лечение, в частности жен с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Мужчины, постоянно проживающие за границей, при наличии соответствующих отметок в паспортном документе.

Военнослужащие на военные учения, лечение от ранений, полученных на войне, или реабилитацию. Для этого нужно соответствующее направление и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения берет их на лечение.

Спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно иметь решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнований.

Деятели культуры для благотворительного сбора и представления Украины на международной арене. Разрешение на выезд дает Минкульт, для этого необходимо приглашение от организаторов мероприятия и запрос от желающего уехать.

Мужчины, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или те, кто проходит там практическую подготовку. Для этого нужно иметь трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, а также работники железнодорожного транспорта.

Водители компаний, имеющих лицензию на международные грузоперевозки. Информация о таких водителях должна находиться в информационной системе "Укртрансбезопасности".

Что делать при отказе в выезде за границу

На пунктах пересечения границы иногда не пропускают тех, кто имеет право на выезд. Среди причин пограничники, в частности, указывают на то, что мужчины пытались уехать:

по поддельным документам,

называя ложные причины.

В случае отказа составляют соответствующий акт, который можно оспорить. Для этого следует подать административную жалобу в письменной форме. Максимальный срок разбирательства составляет 45 дней.

Также решение можно оспорить в порядке административного судопроизводства. К такому иску следует добавить доказательства, подтверждающие право на пересечение границы, копию отказа и квитанцию об оплате судебного сбора.

Могут ли студенты пересекать границу

По украинскому законодательству студенты, обучающие на дневной форме в вузах, не подлежат общей мобилизации. Однако выезжать за границу им, как и другим мужчинам призывного возраста, не позволено.

Решение о том, что мужчинам-студентам иностранных вузов нельзя ехать на учебу, возмутило украинцев. Также оно спровоцировало массовый подлог документов.

Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к иностранным коллегам, чтобы разрешить мужчинам-студентам взять годовой перерыв в учебе или учиться онлайн. Несколько стран согласились предоставить украинцам такую возможность.

Обратите внимание! Согласно законодательству действие военного положения и общей мобилизации продлили до 19 февраля 2023 года.