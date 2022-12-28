Голова парламентської ТСК за результатами засідання комісії в Чернігові 12 грудня опублікував допис, в якому, зокрема, зазначив, що перевірка випадкових осіб, які виїжджали за кордон через систему "Шлях" як волонтери, дала "вражаючі результати". Кожен другий із тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України.

До теми Виїзд чоловіків за кордон: кому дозволений та що для цього потрібно

В офіційній відповіді представники Чернігівської ОВА пояснили, що загалом в Україні у систему "Шлях" внесено понад 170 тисяч осіб, із них менше 1% (1548 чоловіків) – за поданням обласного відомства. Тому невідомо, чи всі 10 чоловіків, які потрапили до списку ТСК, отримали дозволи на виїзд за кордон завдяки Чернігівській облдержадміністрації.

Та проблема з ухилянтами все ж існує, що визнав радник В'ячеслава Чауса Андрій Подорван. Чернігівська ОВА знає про 22 випадки, коли особи, які були внесені до системи "Шлях" представниками ОВА і перетнули кордон, не повернулись до України. У процентному співвідношенні це 1,4%.

Так, ми визнаємо цей факт. Це дуже болісна цифра. Адже серед цих 22 людей є волонтери, які навіть мали листи від військових частин. А були випадки, коли люди 1 – 2 рази виїжджали і повертались, а на 3-й, зібравши кошти, не повернулись, – йдеться у коментарі ОВА за підписом радника Чауса, Андрія Подорвана.

Що відомо про схеми для ухилянтів на Чернігівщині

Раніше Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала на Чернігівщині ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Вартість такої послуги становила від 5 тисяч доларів.

За даними слідства, підозрювані за винагороду вносили недостовірні дані до системи "Шлях". Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як волонтерам-водіям.