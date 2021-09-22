Такое мнение высказал политолог Константин Батозский в эфире 24 канала. Он считает, что сейчас правоохранительные органы должны заработать на полную.

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"То, что произошло, имеет признаки классического политического терроризма. Очень хочется, чтобы в нашей стране действительно работали правоохранительные органы, которые бы не допускали подобной ситуации и делали так, чтобы наказание за такие преступления было необратимым", – отметил Батозский.

Политолог не исключает, что заказчиком нападения может быть и бизнесмен, которого "убрали от корыта". Возможно, привлечены и российские спецслужбы, так как угрозы со стороны Москвы раздаются.

Версий множество. Однако хочется, чтобы это решали не политологи, а правоохранительные органы. Тогда увидим прогресс,

– подытожил Батозский.

Когда найдут заказчика

"Как показывает практика, сначала у нас правоохранительные органы очень быстро находят человека, стрелка, на которого пытаются повесить преступление. Они пытаются этих людей сделать виновными, но за это время убегают настоящие преступники", – рассказал политолог.

Он считает, что украинцы не узнают имя заказчика. Однако именно он значительно важнее, чем те люди, что выполняли заказы.

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