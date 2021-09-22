Таку думку висловив політолог Костянтин Батозський в ефірі 24 каналу. Він вважає, що зараз правоохоронні органи мають запрацювати на повну.

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"Те, що сталося, має ознаки класичного політичного тероризму. Дуже хочеться, щоб у нашій країні дійсно працювали правоохоронні органи, які б не допускали подібної ситуації і робили так, щоб покарання за такі злочини було незворотним", – зауважив Батозський.

Політолог не виключає, що замовником нападу може бути і бізнесмен, якого "посунули від корита". Можливо, залучені і російські спецслужби, адже погрози з боку Москви лунають.

Версій безліч. Однак хочеться, щоб це вирішували не політологи, а правоохоронні органи. Тоді побачимо прогрес,

– підсумував Батозський.

Коли знайдуть замовника

"Як показує практика, спочатку у нас правоохоронні органи дуже швидко знаходять людину, стрілка, на якого намагаються повісити злочин. Вони намагаються цих людей зробити винними, але за цей час втікають справжні злочинці", – розповів політолог.

Він вважає, що українці не дізнаються ім'я замовника. Однак саме він значно важливіший, ніж ті люди, що виконували замовлення.

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